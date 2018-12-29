Инфекционист Петербурга: "Купание в купелях небезопасно для здоровья"

Инфекционисты отмечают, что крещенские купания небезопасны для здоровья.

Главный инфекционист Василеостровского района Петербурга Павел Александров рассказал Piter.TV о том, почему небезопасно принимать участие в крещенских купаниях. Особенно в черте города.

Купание - большой стресс для организма. Если человек идет купаться, то купаться должны сильные духом и здоровье люди. Купание опасно по ряду нескольких причин. Во-первых, можно заразиться какой-нибудь инфекцией кишечной, хотя риск этого заражения зимой гораздо ниже. Вторая группа проблем - у человека может отказать сердце, может быть спазм сосудов, то есть людям, имеющим какие-то сердечно-сосудистые заболевания это противопоказано. И третья проблема - обострение хронических заболеваний, то есть если у человека есть воспалительные заболевания, особенно половой сферы, то купание это лишь усугубит их течение. Также, такие люди более подвержены простудам. Павел Александров, главный инфекционист Василеостровского района Петербурга

Инфекционист также отмечает, что если вы все таки решили принять участие в крещенских купаниях, то нужно тщательно к этому подготовиться.

Во-первых, нужно знать о своем здоровье как можно больше информации. Если имеются какие-то болезни - лучше не соваться в эту купель. Если уж человек очень хочет - сходить к врачу, сделать кардиограмму и только после этого уже в специально оборудованных купелях с наличием спасателей. Вы сами-то купались в купелях? Нет. Сам я избегаю таких мероприятий. Зная риски, лучше в этом воздержаться. Пройтись, съездить на лыжах, покататься на коньках. Это гораздо безопаснее и эффективнее. Павел Александров, главный инфекционист Василеостровского района Петербурга

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