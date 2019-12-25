На Запорожье считают, что ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам ЗАЭС

Власти Запорожской области считают, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по критически важным объектам местной атомной электростанции. Соответствующее заявление в эфире российского телеканала "Россия-24" сделал член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Чиновник полагает, что киевский режим планирует вызвать

выброс радиоактивного материала.

Здесь уже нельзя говорить о каком-то хаотичном огне, просто ударах по площадям, - они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс зараженного материала. Владимир Рогов, член совета ВГА Запорожья

Эксперт объяснил, что при наихудшем сценарии развития ситуации, когда на территорию ЗАЭС попадут украинские боевые снаряды, будет вызвана реакция вторичного деления. Этот процесс приведет к значительным последствиям для всего живого в зоне радиационного поражения. Если радиационная утечка произойдет, то она способна дойти до Берлина и Стамбула.

На Запорожье заявили, что остановка ЗАЭС станет смертельным ударом для экономики Украины.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live