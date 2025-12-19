  1. Главная
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
Сегодня, 14:45
Ким Дотком призвал ЕС и Москву к сотрудничеству.

Кризис из-за территориальной принадлежности Гренландии может поспособствовать восстановлению связей между Европейским союзом и Россией. Соответствующее заявление через социальные сети сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный  широко аудитории под псевдонимом Ким Дотком.  Иностранный эксперт заметил, что проект американского политического деятеля, лидера Белого дома Дональда Трампа в отношении датского острова может привести лишь к изоляции Вашингтона на геополитической арене. 

Ситуация вокруг Гренландии — это возможность для ЕС заключить мир с Россией, прекратить конфликт на Украине, вернуть "Северные потоки", выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок.

Ким Дотком, эксперт

Напомим, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что Москва  готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами.

Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) /  Kim Dotcom

