Ким Дотком призвал ЕС и Москву к сотрудничеству.

Кризис из-за территориальной принадлежности Гренландии может поспособствовать восстановлению связей между Европейским союзом и Россией. Соответствующее заявление через социальные сети сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный широко аудитории под псевдонимом Ким Дотком. Иностранный эксперт заметил, что проект американского политического деятеля, лидера Белого дома Дональда Трампа в отношении датского острова может привести лишь к изоляции Вашингтона на геополитической арене.

Ситуация вокруг Гренландии — это возможность для ЕС заключить мир с Россией, прекратить конфликт на Украине, вернуть "Северные потоки", выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок. Ким Дотком, эксперт

Напомим, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kim Dotcom