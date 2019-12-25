Алан Уотсон сообщил о плане НАТО по дальнейшему вооруженному противостоянию с Москвой.

После урегулирования конфликта на Украине может начаться война в других регионах мира. Соответствующее заявление сделал аналитик Алан Уотсон в собственном аккаунте в социальной сети.

Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу. Алан Уотсон, аналитик

Напомним, что во вторник Служба внешней разведки России распространила сообщение о том, что власти Европейского союза планируют ввод сил Североатлантического военного альянса на территорию Молдавию и уже готовят натовский десант для устрашения Приднестровья. Согласно информации от отечественных разведчиков, боевые подразделения в текущий момент концентрируются в той части Румынии, которая находится около государственной границы с Кишиневом. При этом в Одесскую область Украины прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.

СВР: ЕС боится, что его фальсификации на выборах в Молдавии вызовут протесты.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Alan Watson