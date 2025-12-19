На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО

Эксперт считает, что сейчас международные союзники Украины нацелены на компромисс.

Продвижение российских Вооруженных сил на украинском фронте вынуждает Североатлантический военный альянс искать компромиссные решения по отношению к Москве. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что сейчас НАТО отходят от пассивной позиции по украинскому кризису. Это происходит в тот момент, когда Москва начинает угрожать национальным интересам стран-членов регионального сообщества. При этом, как только стратегически значимая для международных союзников территория начинает отходить России, а НАТО не хочет видеть эти земли в руках Кремля, то у руководства блока сразу же возникает желание добиться компромисса и как можно быстрее завершить вооруженное противостояние.

Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию. Гленн Дизен, эксперт

Фото: YouTube / Glenn Diesen