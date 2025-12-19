Станислав Крапивник сообщил о том, какие земли хочет получить Польша, Венгрия и Белоруссия.

Страны коллективного Запада уже начали формировать территориальные претензии к украинским властям из-за которых после окончания регионального конфликта с Россией "начнется настоящая охота. Соответствующее заявление сделал американский отставной офицер Вооруженных сил Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.

Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. <…> Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. <…> У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Станислав Крапивник, эксперт

Иностранный военнослужащий добавил, все последующее переустройство украинских территорий, оставшихся под контролем Киева, международные союзники произведут по результатам мирного урегулирования с Москвой. Американец считает, что соглашение может быть подписано Киевом только в формате капитуляции.

На Западе появился новый сценарий разрушения для Украины.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen