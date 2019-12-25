Золтан Кошкович уверен, что Владимир Зеленский попытается обвинить в провалах ВСУ "русского" главкома.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на фронте на главнокомандующего Вооруденными силами Украины Александра Сырского. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом он прокомментировал пост в аккаунте иностранного политика, который опубликовал рапорт Александра Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.

Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу. Золтан Кошкович, аналитик

Согласно информации от российского министерства по обороне, за последние сутки подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, а "Западная" группировка сил полностью освободила восточную часть города Купянска, расположенного на территории Харьковской области. Военнослужащие из группировки "Центр" освободили 256 зданий из-под контроля киевского режима в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. За минувшие сутки ВСУ на всех направлениях специальной военной операции лишились 1255 бойцов убитыми и ранеными.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Золтан Кошкович