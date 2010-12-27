На Заневском проспекте водитель врезался в здание "Самоцветов"

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 20-го июня водитель въехал в бизнес-центр "Золотая долина" около станции метро "Ладожская". Также в здании находится ювелирный центр "Русских самоцветов". О происшествии сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Машина "притерлась" к стеклянному зданию. Автор предполагает, что водителю могло стать плохо. Однако точная причина произошедшего пока неизвестна.

Сотрудники скорой помощи находятся на месте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель на каршеринговом авто не вписался в поворот.

Фото: vk.com/spb_today