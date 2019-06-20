В Василеостровском районе каршеринг неудачно вписался в поворот

Некоторое время машина не могла уехать с пешеходного перехода.

В пятом часу утра 20-го июня произошло ДТП на пересечении Наличной ул. и ул. Нахимова. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте. По их словам, водитель не вписался в поворот.

Мужчина на каршеринговом авто неудачно повернул на перекрестке, сбил два дорожных знака и серьезно повредил транспортное средство. По словам автора, машина некоторое время не могла уехать, но все-таки сдвинулась с места через полчаса силами прохожих. Далее автомобиль поехал со сломанным колесом и "дымком".

Участники группы раскритиковали неуважительное отношение к чужому авто. Происшествия с каршерингом происходят нередко. Ранее Piter.TV рассказал о том, как неизвестный "припарковал" машину в кювете.

Видео: vk.com/spb_today