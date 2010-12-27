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В Тосно неизвестный оставил каршеринговый автомобиль в кювете
11 июня, 9:22
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nadezhda_sib

В Тосно неизвестный оставил каршеринговый автомобиль в кювете

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На машине заметные следы от ДТП.

На Заречной улице в Тосно мужчина обнаружил каршеринговый автомобиль в кювете. Своей находкой утром 11 июня он поделился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Машина лежит в зарослях травы в яме около обочины. На капоте, лобовом стекле и по бокам видны повреждения. "В машине никого, только банка пива на торпеде", - отметил очевидец.

Как долго автомобиль находится в кювете, что произошло и где водитель неизвестно.

Каршеринг - сервис, позволяющий при наличии прав взять в аренду транспортное средство. В России каршеринг появился около пяти лет назад, но стал популярным только последние несколько лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что этой ночью на Васильевском острове сгорел "Мерседес". 

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: заречная улица, каршеринг, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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