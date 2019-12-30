Специалисты "Теплосети" приступили к завершающему этапу повышения надёжности теплоснабжения 168 домов.

В четверг, 23 января, стало известно, что в Калининском районе ограничат движение из-за прокладки новой теплосети. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В ведомстве отметили, что 25 и 26 января ограничения коснутся нечётной стороны Замшиной улицы. Работы по прокладке новой теплосети проведут между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова. Кроме того, 27 января водители не смогут проехать по нечетной стороне Бестужевской улицы. Также с 1 по 2 февраля работы пройдут и на чётной стороне Замшиной улицы от Бестужевской до проспекта Маршала Блюхера.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году по ЗСД проехали более 97 млн раз.

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