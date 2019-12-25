На Замшиной улице нашли младенца без родителей

Врачи оценивают состояние ребенка, как средней степени тяжести. У мальчика диагностирован пеленочный дерматит.

В Петербурге нашли брошенного младенца. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 23 сентября поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что на Замшиной улице нашли двухмесячного ребенка. Родителей поблизости не было.

Врачи оценивают состояние ребенка, как средней степени тяжести. У мальчика диагностирован пеленочный дерматит.

Ранее в Гатчине по подозрению в покушении на убийство задержали родителей младенца со сломанными ребрами.

Фото: pexels