На Замшиной улице 59-летняя петербурженка в свой день рождения подожгла автомобиль инженера

Подозреваемую отправили в психиатрическую клинику.

В Калининском районе Петербурга в ночь на субботу, 9 октября, местная жительница подожгла иномарку BMW, которая принадлежала инженеру. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Замшиной улице у дома № 2. Информация о полыхающей машине поступила в службу МЧС около трех часов ночи.

Сотрудники полиции задержали на месте пожара 59-летнюю женщину, которая отмечала у горящей иномарки день рождения. Проводится проверка.

По имеющимся данным, подозреваемую забрала машина скорой помощи. Сейчас пациентка находится в психиатрической больнице.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленники подожгли моторную лодку в поселке Чаща.

Фото: Piter.tv