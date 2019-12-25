На Замковом острове в Выборге найдены изразцы XVII века

Изображения в виде львиных голов отражают шведское прошлое города.

Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли изразцы XVII века на территории Замкового острова. Фотографии исторических находок на своей странице ВКонтакте разместил председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.





Изразцы были обнаружены в отличном состоянии несколько дней назад. Они символизируют последний расцвет шведского королевства на территории Выборга.

Когда в Выборгский замок приезжал Джордж Мартин, он согласился с тем, что башня св. Олафа маловата для драконов, но в её нижнем каземате можно было бы держать львов. К сожалению, тогда львов в замке не оказалось. Но теперь львы появились! – отметил Владимир Цой

Ранее мы рассказали о том, что опубликован полный список мероприятий бибиотеки Алавара Аалто ко Дню Победы.

Фото: ВКонтакте / id432917