На Загородном проспекте столкнулись три машины: видео

В результате ДТП пострадал один человек.

Столкновение трех автомобилей произошло в пятницу вечером на Загородном проспекте в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения, запись есть в распоряжении нашей редакции.

На кадрах видно, как перекрёсток не поделили белая легковушка и черный кроссовер. Иномарки столкнулись и врезались в другой автомобиль, стоящий у "зебры". Повреждения получили все три машины, водитель в одной из них травмировал руку.

Ранее мы показали видео другой аварии – в дорожно-транспортном происшествии на набережной Обводного канала пострадал пассажир.

Видео: Piter.tv