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В ДТП на набережной Обводного канала пострадал пассажир

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Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь. 

В дорожно-транспортном происшествии на набережной Обводного канала пострадал пассажир. Об этом 15 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарки столкнулись днем на набережной Обводного канала, недалеко от заброшенного завода "Красный треугольник". На кадрах можно увидеть, как водитель одной машины планировал повернуть налево, однако на перекрестке в него врезалась черная иномарка. 

В результате столкновения пострадал пассажир одного из автомобиля. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь. 

Ранее мы писали, что на Партизана Германа сбили 16-летнего велосипедиста.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, обводный канал, пассажир
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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