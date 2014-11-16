В ДТП на набережной Обводного канала пострадал пассажир

Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь.

В дорожно-транспортном происшествии на набережной Обводного канала пострадал пассажир. Об этом 15 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарки столкнулись днем на набережной Обводного канала, недалеко от заброшенного завода "Красный треугольник". На кадрах можно увидеть, как водитель одной машины планировал повернуть налево, однако на перекрестке в него врезалась черная иномарка.

В результате столкновения пострадал пассажир одного из автомобиля. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь.

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Видео: Piter.tv