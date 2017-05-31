  1. Главная
На ЗСД запланировали ночные перекрытия съездов в районе Витебского проспекта
Сегодня, 18:36
На ЗСД запланировали ночные перекрытия съездов в районе Витебского проспекта

Движение на ключевых съездах ЗСД ограничат три ночи подряд из-за ремонта.

Съезд с Широтной магистрали скоростного движения на Витебский проспект в направлении севера временно закроют на период проведения дорожных работ. Об этом сообщили в администрации Западного скоростного диаметра.

Ограничения введут в ночное время в следующие сроки: с "00:01" до "06:00" 6 декабря, с "00:01" до "06:00" 7 декабря и с "00:01" до "06:00" 8 декабря. Также будет перекрыт въезд с Витебского проспекта на Воздухоплавательную улицу. Для движения на Витебскую развязку Широтной магистрали потребуется объезд по Заставской и Парковой улицам.

Работы продлятся три ночи, каждый раз с "00:01" до "06:00". 

Ранее сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице. У него были внешние признаки алкогольного опьянения.

Фото: piter.tv

