Сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице

У него были внешние признаки алкогольного опьянения.

В Петербурге сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие для задержания нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 апреля у дома 25 по набережной реки Екатерингофки, нарядом ДПС была предпринята попытка остановки автомобиль Mazda 6. Водитель проигнорировал данное требование и продолжил движение.

Инспекторами было организовано преследование, водитель указанного автомобиля, увеличив скорость, попытался скрыться, в связи с чем сотрудник ДПС применил табельное оружие и произвел один выстрел в безопасном направлении и три выстрела в сторону преследуемого автомобиля, повредив крышку багажника. Водитель всё равно продолжил движение.

Уже у дома 4 корпус 3 по улице Лифляндской был задержан 21-летний водитель указанного автомобиля с внешними признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8, части 1 статьи 12.25, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Также недавно в Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 16-летним водителем с признаками опьянения.

Видео: МВД