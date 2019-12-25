На ЗСД вышли дежурить спасатели на мотоциклах

Специализированная мотогруппа выходит на скоростной диаметр с началом лета.

С началом лета на ЗСД вышли дежурить спасатели городской МЧС на мотоциклах. Как рассказали в пресс-службе Западного скоростного диаметра, бойцы из мотогруппы призваны быстро добираться на пожарно-спасательных транспортных средствах до мест ДТП и оказывать помощь пострадавшим.

Отмечается, что каждый мотоцикл укомплектован гидравлическим иструментом, огнетушителем, ранцевой установкой пожаротушения и рядом других необходимых спасателям инструментов. Оперативному прибытию мотогруппы не помешают пробки и плотный поток машин, поскольку мотоциклы более маневренны, а специалисты обучены экстремальному и контраварийному вождению.

Ранее мы рассказывали, что около 700 тысяч петербургских водителей перешли на бесконтактную оплату проезда по ЗСД.

Фото: Piter.TV