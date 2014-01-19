На ЗСД за Корабельным мостом фура встала поперёк дороги

Собралась пробка длиной более 4 километров.

На Центральном участке ЗСД при движении на Юг, за Корабельным мостом произошло ДТП, которое затруднило движение на платной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

На месте, по данным на 13:49, собралась пробка длиной более 4 километров. По предварительной информации, при перестроении фура задела легковой автомобиль и сложилась. Она занимает три правые полосы и резервную, для проезда осталась одна полоса.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании времени поездки.

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