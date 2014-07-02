На ЗСД ограничат движение из-за ночных ремонтов с 30 сентября по 6 октября

Водителям перекроют съезды и въезды на ЗСД.

С 30 сентября по 6 октября на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге пройдут дорожные работы, из-за которых на ряде участков магистрали и съездах введут временные ограничения движения. Пресс-служба ЗСД сообщила о временных ограничениях движения, связанных с проведением ремонтных работ.

С 23:00 30 сентября до 06:00 1 октября будет закрыт съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении с севера. С 23:00 1 октября до 06:00 2 октября движение перекроют на следующих участках: въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

С 23:00 1 октября до 6 октября будет закрыт съезд с ШМСД на Витебский проспект в северном направлении. С 23:00 2 октября до 06:00 3 октября закроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД при движении на юг. С 23:00 3 октября до 06:00 6 октября перекроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в южном направлении. С 23:00 5 октября до 06:00 6 октября вновь закроют въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

Водителям рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов и проявлять повышенное внимание на дороге.

Ранее сообщалось, что на развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Фото: Piter.TV