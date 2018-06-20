На ЗСД в сторону Мебельной улицы образовалась многокилометровая пробка

Причиной затора могли стать неработающие кассы.

Днем 29 марта жители Петербурга сняли на видео огромную пробку, которая образовалась на платной части ЗСД. Piter.TV публикует запись с места происшествия.

По словам очевидцев, затор растянулся на 5-6 км в сторону северного направления. Вероятной причиной пробки, могли стать неработающие кассы. Свидетели сообщают, что на съезде на Мебельную улицу вместо нескольких пунктов оплаты работает всего 1 или 2.

Ранее мы писали, что на Большеохтинском мосту произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Видео: Piter.TV