На Большеохтинском мосту произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

В центре Петербурга столкнулись три автомобиля

Вечером 28 марта на Большеохтинском мосту произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в самом центре Петербурга столкнулись Great Wall, Mercedes и Hyundai. В аварии пострадали четыре человека. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло около 20:40 вечера. Виновником аварии стал водитель китайского Great Wall, который выехал на встречку и столкнулся с Mercedes. От удара Мерс также вылетел на встречную полосу, где впечатался в Hyundai.

В результате столкновения трех машин пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии находится 30-летний водитель Hyundai. Его пассажирка получила травмы средней степени тяжести. Кроме того, госпитализация потребовалась водителю и пассажиру Mercedes. Зачинщик аварии отделался легким испугом.

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Видео: Piter.TV