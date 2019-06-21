В Петербурге вечером 28 ноября движение замедлилось из-за 8-балльных заторов

Они на ключевых магистралях.

В Санкт-Петербурге вечером 28 ноября фиксируется значительное увеличение трафика. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 17:30 загруженность городских дорог достигла 8 баллов, что превышает обычный показатель пятничного вечера.

Сервис сообщает, что пик плотности движения приходится на центральные и крупные магистрали. Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Славы в направлении Московского проспекта, на Невском проспекте, проспекте Энгельса, Большом Сампсониевском проспекте, Софийской улице и Московском шоссе.

Ожидается, что в течение ближайшего часа интенсивность движения начнёт снижаться. По прогнозу "Яндекс.Пробок", к 22:00 загруженность опустится до 2 баллов.

Дополнительным фактором замедления движения стала погода. Во второй половине дня в городе начались небольшие дожди, которые продолжают влиять на дорожные условия.

Фото: Яндекс.Карты