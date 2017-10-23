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nadiputintseva
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На ЗСД столкнулись cемь машин

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Вторая авария с участием 7 машин случилась на дорогах Санкт-Петербурга за последние несколько часов

Второе ДТП с участием 7-ми машин зафиксировано  за последние 12 часов в Ленинградской области. Утром на мосту ЗСД в сторону Васильевского острова, сразу после Екатерингофки пострадало 7 автомобилей: 6 легковушек и пикап, сообщают очевидцы.

На месте ДТП выставлены ограждения, собралась пробка. О пострадавших не сообщается. Участники аварии дожидаются сотрудников ГИБДД.

Автолюбителя в интернете подмечают, что на платной дороге асфальт не с подогревом. Гололедица на дорогах послужила причиной нескольких крупных ДТП за последние сутки.   

Напоинаем, ранее  На КАДе произошло массовое ДТП с участием 7 машин

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: дтп , массовое дтп , новости спб
Категории: ДТП Новости СПб

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