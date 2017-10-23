На КАДе произошло массовое ДТП с участием семи машин

Аварию из 7 машин ликвидируют с помощь эвакуаторов

Ночью 23 октября на кольце КАДа перед съездом на Сосновый Бор очевидцы запечатлели массовое ДТП с участием 7 машин. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Судя по видео, несколько машин получили серьезные повреждения, их по очереди загружают на эвакуатор.

Пользователи соцсетей считают, что причиной происшествия послужило халатное отношение водителей к сообщению МЧС о предстоящем гололеде. Многие до сих пор ездят на летней резине.

По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших не сообщается.

Видео: "ВКонтакте" - Мой Сосновый Бор (Макс Жупанов)