На ЗСД напомнили об услуге бесплатной эвакуации в случае ДТП

За пределы магистрали могут бесплатно вывезти транспорт 1-го и 2-го классов.

В ООО "Магистраль северной столицы", обслуживающем Западный скоростной диаметр, напомнили об услуге бесплатной оперативной эвакуации в случае ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе организации 17 ноября.

В случае аварии на ЗСД нужно сразу позвонить в круглосуточный диспетчерский центр по бесплатному номеру 0405, и диспетчер направит на место дорожного инспектора. Специалист обеспечит безопасность на месте ДТП и предложит воспользоваться бесплатным вывозом пострадавшего транспорта 1-го и 2-го классов за пределы магистрали. В случае аварии нужно быстрее освободить проезжую часть и убрать с дороги аварийный транспорт для безопасности пострадавших автомобилистов и других участников дорожного движения. Инспектор вызовет ближайший к месту эвакуатор, который увезет попавшую в ДТП машину до места разрешенной стоянки транспорта.

Чаще всего автомобили наезжают на остановившиеся машины, в том числе на уже аварийный транспорт, пострадавший во время случившегося ранее ДТП. Аварии на ЗСД случаются, хотя магистраль считается одной из наиболее безопасных в стране.

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Фото: Piter.TV