На ЗСД начали действовать скидки на проезд

Скидки будут сохраняться до конца сентября 2019 года.

С пятницы, 7 июня и до конца сентября на проезд по Западному скоростному диаметру будет действовать скидка в размере 50% от транспондерных тарифов. Эту радостную новость для автомобилистов сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Северной столицы.

Также в пресс-службе сообщают, что 50-процентная скидка будет действовать для легковых транспортных средств в сторону транспортной развязки с трассой Е-18, именуемой также "Скандинавия", и Зеленогорским шоссе. На транзитных маршрутах автомобильной дороги южного участка скидка действовать не будет, маршрут до Белоострова и обратно придётся оплатить по полной стоимости. В обратном направлении скидка будет действовать только в пятницу и воскресенье. По прогнозам экспертов, снижение стоимости проезда увеличит автомобильный поток на ЗСД, а также может стать причиной транспортного затора на северном участке диаметра.

Ранее мы писали, что на Большеохтинском мосту вводится ограничение проезда грузового транспорта.

Фото: photosight.ru