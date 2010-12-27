На Большом Обуховском мосту вводится ограничение на проезд грузовиков

Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Водителям грузовых автомобилей придётся столкнуться с трудностями передвижения. Большой Обуховский мост закрывается для передвижения грузовых машин на полгода. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 7 июня, в силу вступает ограничение о проезде грузового транспорта по первой и второй полосам движения. Это связано с том, что во время планового осмотра моста, ремонтники обнаружили дефект на 13-й опоре. Ограничение вводится на шесть месяцев. Грузовой транспорт сможет вновь пересекать мост только после полной замены шва. Ремонтные работы запланированы на сентябрь-ноябрь 2019 года. С настоящего момента и до начала проведения работ технический персонал будет контролировать состояние опор моста. Об этом сообщает начальник ситуационного центра ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

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