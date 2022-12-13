На ЗСД машина влетела в отбойник

В результате случившегося у иномарки сильно повредился передний капот.

Сегодня, 16 апреля, на ЗСД произошло жесткое ДТП. На съезде перед Скандинавией и Приморским шоссе легковушка влетела в отбойник. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 14:00. В результате случившегося у иномарки сильно повредился передний капот. Также сломалось ограждение.

Рядом с местом аварии лежали поврежденные шины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург