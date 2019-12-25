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На ЗСД Петербурга зафиксировали рекордное число поездок за сутки
Сегодня, 14:26
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На ЗСД Петербурга зафиксировали рекордное число поездок за сутки

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В последний день апреля платной трассой воспользовались почти 400 тыс. водителей.

Накануне майских праздников на ЗСД зафиксировали рекордный показатель транспортного потока. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы". 

30 апреля на скоростной трассе совершили 391 тыс. транзакций. В 91% случаев водители использовали транспондеры. Электронный способ оплаты остается самым востребованным. 

Наиболее популярными в праздничные дни стали маршруты Богатырский проспект - КАД (Юг), развязки с трассой "Скандинавия" и КАД (Юг). 

Трафик в апреле 2021 года был в 2 раза больше показателей апреля 2020. В тот период граждане соблюдали самоизоляцию, что привело к падению автомобильного потока. 

Ранее Piter.TV рассказал, какие транспортные проекты выводят Петербург в "премьер-лигу мировых мегаполисов".

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, трафик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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