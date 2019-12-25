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На Южном участке ЗСД в Петербурге перекроют два въезда
Сегодня, 15:01
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nadezhda_sib

На Южном участке ЗСД в Петербурге перекроют два въезда

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В один из дней ограничения будут действовать только для грузового транспорта.

На ЗСД временно закроют два съезда из-за дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы". 

Работы пройдут на Южном участке. В связи с этим с 23 часов 28-го мая до 6 часов 29-го мая на заезд на ЗСД с Автомобильной улицы не сможет попасть грузовой транспорт. Затем, с 23 часов 30 мая до 1 часа ночи 31 мая будет закрыт для движение грузового и легкового транспорта заезд с Ленинского проспекта.

Водителей предупредят об ограничениях с помощью специальных знаков, информации на табло и знаках переменной информации. 

Ранее на ЗСД началась генеральная уборка после зимы. 

Фото: ЗСД официальное сообщество / "ВКонтакте"

Теги: зсд, южный участок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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