На Юты Бондаровской началась укладка асфальта

По окончании работ отрезок протяженностью 662 метра будет приведен в нормативное состояние.

На участке улицы Юты Бондаровской (от Луизинской улицы в сторону Суворовского городк) началась укладка нижнего слоя асфальта. Новое дорожное покрытие появится на более чем 5 тыс. кв. метрах проезжей части, рассказали в КРТИ.

По окончании работ отрезок протяженностью 662 метра будет приведен в нормативное состояние.

На сегодняшний день, подрядчик продолжает переустройство инженерных сетей, устройство закрытой ливневой канализации для сбора поверхностных и дренажных вод. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут устроены тротуары шириной 2,25 м, установлены новые опоры освещения и дорожные знаки, а также нанесена разметка термопластичными материалами. Для связи территории железнодорожного вокзала с зоной жилой застройки будет организовано 8 пешеходных переходов с тактильной плиткой и заниженным бортовым камнем.

После капремонта на улице Юты Бондаровской появится велодорожка шириной 2 м, 2 новые остановки общественного транспорта, а также переустроенная существующая.

На Дунайском путепроводе специалисты меняют дорожное покрытие.

Фото: КРТИ