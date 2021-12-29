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На Юкковском шоссе 20 пожарных тушили трёхкомнатную квартиру
Сегодня, 22:10
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На Юкковском шоссе 20 пожарных тушили трёхкомнатную квартиру

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Информации о пострадавших не поступало. 

В четверг вечером, 20 января, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:08. В трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 24 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало. 

На борьбу с огнём отправились 20 пожарных и 4 спецмашины. В 21:41 огонь удалось ликвидировать. 

Ранее появилось видео, как на набережной Обводного канала полыхает Toyota.

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира, огонь, юкковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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