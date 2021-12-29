На Юкковском шоссе 20 пожарных тушили трёхкомнатную квартиру

В четверг вечером, 20 января, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:08. В трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 24 квадратных метра.
Информации о пострадавших не поступало.
На борьбу с огнём отправились 20 пожарных и 4 спецмашины. В 21:41 огонь удалось ликвидировать.
Ранее появилось видео, как на набережной Обводного канала полыхает Toyota.
Фото: Piter.tv
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