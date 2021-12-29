На Юкковском шоссе 20 пожарных тушили трёхкомнатную квартиру

Информации о пострадавших не поступало.

В четверг вечером, 20 января, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:08. В трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 24 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнём отправились 20 пожарных и 4 спецмашины. В 21:41 огонь удалось ликвидировать.

Ранее появилось видео, как на набережной Обводного канала полыхает Toyota.

Фото: Piter.tv

