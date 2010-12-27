На Маршала Казакова преступники угнали бело-голубой катер с прицепом

В Северной столице воры обратили внимание на водный транспорт: в Красносельском районе похищен катер.

В Красносельском районе Петербурга у владельца угнали бело-голубой катер Bayliner Capri. Об этом сообщает "Конкретно.ру". Водный транспорт находился вместе с прицепом. Не долго думая, злоумышленники увезли судно вместе с ним. Хозяин написал заявление в полицию о пропаже. По его данным, ущерб от действий преступников составил около полутора миллиона рублей.

Представители полиции приняли заявление об угоне катера днем 10 апреля. К оперативникам обратился 48-летний местный житель. Согласно его рассказу, он оставил объект на неохраняемой стоянку у дома 78 корпус 1 по улице маршала Казакова. Прицеп с катером был прикреплен к легковому автомобилю. Без присмотра транспорт остался с половины первого дня.

Оперативники установили, что имущество не было застраховано. В настоящее время ведутся поиски грабителей и исчезнувшего с парковочного места катера.

Напомним, что на перекрестке Комендантского и Долгоозерной мигрант выкидывал из машины пустые бутылки из-под водки.

