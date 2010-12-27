На перекрестке Комендантского и Долгоозерной мигрант выкидывал из машины пустые бутылки из-под водки

На Комендантском полиция задержала водителя из Средней Азии, кричащего на людей и выбрасывающего на проезжую часть стеклянные бутылки.

На комендантском проспекте автовладельцы остановили подозрительного шофера за рулем мини-грузовичка, который странно вел себя на дороге. Мужчина неславянской внешности выкидывал из опущенного окна пустые бутылки из-под водки, а после остановил транспортное средство перпендикулярно движению машин, мешая проезду.

Инцидент произошел на пересечении с Долгоозерной улицей около половины шестого утра 11 апреля. Очевидцы события также рассказали, что мигрант грязно ругался и скандалил. Петербуржцы предполагают, что водитель находился либо под действием наркотических веществ, либо был сильно пьян. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Оперативники задержали правонарушителя. Сейчас представители закона проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

