На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Авария произошла в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как стало известно утром 25 апреля, на Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. По данным "Интерфакса", в результате происшествия пострадали два человека. Всего на борту находилось 8 человек, все остались в живых на текущий момент.

В числе причин аварии, которые рассматривают специалисты – отказ техники в сложных метеорологических условиях и ошибка пилотирования.

Ранее мы сообщали о том, что названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России. Наибольшую оплату труда получают представители добывающей промышленности. В топ-листе также указан финансовый сектор и интеллектуальный сегмент труда.

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