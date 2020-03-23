Наибольшие зарплаты зарегистрированы на Сахалине, в Москве и ЯНАО.

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России. Наибольшую оплату труда получают представители добывающей промышленности. В топ-листе также указан финансовый сектор и интеллектуальный сегмент труда. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, самая высокая зарплата зафиксирована на территории Сахалинской области. Там сотрудники нефтегазовой промышленности получают в среднем более 350 тысяч рублей ежемесячно. На второй позиции расположились финансисты из Москвы со средней ЗП в 200 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают нефтегазовые работники в ЯНАО со средней зарплатой в 150 тысяч рублей. Четвертое место отдано сотрудникам IT-индустрии из Петербурга. В среднем они получают по 145 тысяч рублей ежемесячно.

Стали известны самые востребованные профессии во время карантина.

Видео: YouTube/Science