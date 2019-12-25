Стали известны самые востребованные профессии во время карантина

Количество вакансий на работу курьером возросло на 14%

Компания Beer Family Project отправит в отпуск почти треть штаба в связи с коронавирусом: в ресторанах попросту нет гостей. Официально никого не увольняют, однако стажеров, которых набирали к сезону заранее, попросили вообще не приходить, деньги они не получат. У сотрудников в отпуске с зарплатой будет не самая лучшая ситуация, передает "Фонтанка".

Ресторан The Repa у Мариинского театра от Ginza Project уже закрыли, потому что основной поток зависел от людей, которые приходили в театр.

Однако по данным сервисов поиска работы, вакансий очень много. Так, всегда нужны продавцы, кассиры, водители-экспедиторы, товароведы, кладовщики, грузчики. А также менеджеры по клинингу, намотчики катушек трансформаторов, слесари, сварщики.

По статистике, в каждой сфере нужны люди, в городе есть работа.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров утверждает, что ситуация на рынке может измениться через несколько недель, потому что вакансии, выставленные до карантина, пока никто не убирает.

Ранее мы писали, что владельцы отелей в Петербурге просят помощи.

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