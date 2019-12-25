Владельцы отелей в Петербурге просят помощи

Пандемия ударила по гостиничному бизнесу.

Петербургские отельеры просят обратить внимание на ситуацию, которая складывается в гостиничном бизнесе из-за коронавируса. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Отельеры несут убытки из-за принимаемых мер в связи с распространением новой инфекции. Владельцы гостиниц коллективно обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и властям Смольного.

Ранее мы писали, что из-за пандемии отели двух столиц теряют по 260 миллионов рублей в сутки.

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