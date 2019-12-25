На ЯНАО столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход

Баржа получила пробоину.

В ЯНАО столкнулись баржа с дизельным топливом и теплоход.

ЧП произошло в протоке Оби на 72 километре Хаманельской Оби (протяженность 124 километра), сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. На данном участке реки столкнулась баржа с нефтепродуктами и теплоход.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Баржа получила пробоину, но разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

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