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На ЯНАО столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход
Сегодня, 9:49
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MShaffter

На ЯНАО столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход

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Баржа получила пробоину.

В ЯНАО столкнулись баржа с дизельным топливом и теплоход.

ЧП произошло в протоке Оби на 72 километре Хаманельской Оби (протяженность 124 километра), сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. На данном участке реки столкнулась баржа с нефтепродуктами и теплоход.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Баржа получила пробоину, но разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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