При крушении вертолета в Вологодской области погибли 2 человека

На земле жертв и разрушений нет. Без электричества остались несколько населенных пунктов.

При крушении вертолета в Вологодской области погибли пилот и пассажир.

Ранее Piter.TV сообщал первые подробности о падении вертолета в реку Сухона Вологодской области. Вертолет Robinson R44 следовал по маршруту Вологда - Великий Устюг.

На тот момент не было сведений о людях на борту вертолета. Сейчас пришли печальные известия, в вертолете были пилот и пассажир, они оба погибли, сообщает ТАСС.

ЧП произошло около 12 часов 10 минут. Предварительно установлено, что вертолет задел линии электропередач.

Фото: ВК, Великий Устюг Инфо