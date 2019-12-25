При крушении вертолета в Вологодской области погибли 2 человека

При крушении вертолета в Вологодской области погибли пилот и пассажир.
Ранее Piter.TV сообщал первые подробности о падении вертолета в реку Сухона Вологодской области. Вертолет Robinson R44 следовал по маршруту Вологда - Великий Устюг.
На тот момент не было сведений о людях на борту вертолета. Сейчас пришли печальные известия, в вертолете были пилот и пассажир, они оба погибли, сообщает ТАСС.
ЧП произошло около 12 часов 10 минут. Предварительно установлено, что вертолет задел линии электропередач.
Фото: ВК, Великий Устюг Инфо
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