Спасатели нашли задымленный борт, а рядом - двух членов экипажа.

На Ямале пропал частный самолет Sierra. Об этом рассказали представители экстренных служб. На поиски воздушного борта направлены специалисты ГУ МЧС на вертолете Ми-8. По данным спасателей, в 14:08 по местному времени связь пропала с двухместным самолетом в Красноселькупском районе. Его экипаж занимался мониторингом лесопожарной обстановки в регионе.

Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит. пресс-служба ГУ МЧС по Ямалу

Известно, что пострадавший самолет вылетел в 10 часов по московскому времени из населенного пункта Тольк. Спасатели нашли воздушное судно на подлете к месту исчезновения его с радаров. Около борта находился человек, который размахивал руками. На данный момент известно, что оба пилота живы.

Тридцатиградусная жара в Северной столице сохранится до середины июля.

Фото: Piter.tv