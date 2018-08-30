На Ямале спасли туриста из Петербурга

У мужчины случился сердечный приступ во время похода.

В понедельник, 15 июля в районе реки Большая Хадата Горнохадатинского заповедника Приуральского района турист из Петербурга почувствовал себя плохо во время прохождения маршрута "Платформа 110 км – Лабытнаги". Оказалось, что у мужчины проблемы с сердцем, сообщили "ФедералПресс".

Точное местонахождение группы было не известно. На помощь пришли поисково-спасательный отряд и врачи медцентра катастроф. Они оказали петербуржцу первую помощь и спасли от сердечного приступа. Всего в операции были задействованы три фельдшера и пять спасателей.

Окончательно мужчина поправится в окружной больнице "Салехарда". Туда его доставил вертолет авиакомпании "Ямал".

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