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На Ямале паводок прорвал дамбу на реке Пяку-Пур

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Вода затопила часть районов, проводится эвакуация жителей.

На Ямале паводок прорвал дамбу на реке Пяку-Пур, есть угроза подтопления улиц села Тарко-Сале. Об этом сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников в своем Telegram-канале.

Из-за значительного подъема уровня воды все оперативные службы и Комиссия по ЧС работают в режиме повышенной готовности. Трапезников отметил, что идет круглосуточный мониторинг. По его словам, ночью удалось восстановить водозащитную насыпь, чтобы предотвратить поступление воды. Сегодня, 3 июня, вода затопила часть районов, проводится эвакуация жителей.

Ранее мы сообщали, что МЧС России отслеживает паводковую ситуацию в Ненецком автономном округе.

Видео: Telegram / Регнум

Теги: дамба, паводок, река, ямал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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