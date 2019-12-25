На Ямале отметили 90-летие становления региональных СМИ

19 апреля 1931 впервые увидела свет газета "Няръяна Нгэрм".

19 апреля отметили свой профессиональный праздник журналисты Ямала. Об этом сообщает телеканал "Ямал-Регион". В этот день 90 лет назад впервые вышла газета "Няръяна Нгэрм" ("Красный ветер", нен).

Сотрудников ямальских СМИ поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона заявил, что условия ограничений из-за пандемии коронавируса не отразились на качестве работы журналистов..

Будьте мобильными, социально ответственными, профессиональными и успешными! Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

Также в Салехарде подвели итоги конкурса СМИ Ямала "Летящий голубь". Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин заявил, что работы журналистов были настолько высокого качества, что приходилось их подробно изучать для объективного оценивания.

Ранее Путин одобрил инфраструктурный кредит для строительства "Северного широтного хода" на Ямале.

Фото: Instagram / nn.yanao