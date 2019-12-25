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На Ямале друзья бросили в бассейн для отрезвления пьяного товарища, но тот утонул
Сегодня, 16:14
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MShaffter

На Ямале друзья бросили в бассейн для отрезвления пьяного товарища, но тот утонул

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На приятелей возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На Ямале расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следственные органы сообщают, что 22 июля трое мужчин отдыхали в сауне с бассейном. В разгар отдыха приятели решили, что их 54-летний друг слишком пьян и его надо отрезвить. Для этого они сбросили мужчину в бассейн.

Через какое-то время они заметили, что друг не подает признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. 

Сегодня ранее:В Феодосии дайвер пострадал от наезда на него гидроцикла

Фото:pixabay

Теги: друзья утопили, новости россии, новости ямала, утонул в бассейне
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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