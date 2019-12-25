На Ямале друзья бросили в бассейн для отрезвления пьяного товарища, но тот утонул

На приятелей возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На Ямале расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следственные органы сообщают, что 22 июля трое мужчин отдыхали в сауне с бассейном. В разгар отдыха приятели решили, что их 54-летний друг слишком пьян и его надо отрезвить. Для этого они сбросили мужчину в бассейн.

Через какое-то время они заметили, что друг не подает признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

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