На Ямале друзья бросили в бассейн для отрезвления пьяного товарища, но тот утонул

На Ямале расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Следственные органы сообщают, что 22 июля трое мужчин отдыхали в сауне с бассейном. В разгар отдыха приятели решили, что их 54-летний друг слишком пьян и его надо отрезвить. Для этого они сбросили мужчину в бассейн.
Через какое-то время они заметили, что друг не подает признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
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Фото:pixabay
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