В Феодосии дайвер пострадал от наезда на него гидроцикла

В Крыму при наезде гидроцикла пострадал дайвер.
РИА Новости Крым со ссылкой на МЧС региона сообщает, что в 50 метрах от берега в Орджоникидзе гидроцикл наехал на дайвера. Уточняется, что у любителя подводного плаванья не было опознавательных знаков. У мужчины рана головы.
Очевидцы доставили пострадавшего на берег и вызвали спецслужбы. Прибывшие на место ЧП спасатели оказали мужчине первую медпомощь и передали медикам.
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Фото: Piter.TV
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