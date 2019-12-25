В Феодосии дайвер пострадал от наезда на него гидроцикла

ЧП произошло недалеко от Орджоникидзе в 50 метрах от берега.

В Крыму при наезде гидроцикла пострадал дайвер.

РИА Новости Крым со ссылкой на МЧС региона сообщает, что в 50 метрах от берега в Орджоникидзе гидроцикл наехал на дайвера. Уточняется, что у любителя подводного плаванья не было опознавательных знаков. У мужчины рана головы.

Очевидцы доставили пострадавшего на берег и вызвали спецслужбы. Прибывшие на место ЧП спасатели оказали мужчине первую медпомощь и передали медикам.

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Фото: Piter.TV