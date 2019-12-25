На Ямале будут развивать телемедицину и искусственный интеллект

Эти средства очень полезны для постановки диагноза пациенту в дистанционном формате, отметил глава ЯНАО.

На Ямале продолжат развивать телемедицину и внедрять искусственный интеллект. Об этом сообщил "Ямал-Медиа" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам главы региона, одной из существующих в настоящее время проблем, касаемых телемедицины, является обязательная первая личная консультация у врача, провести которую чаще всего невозможно из-за территориальной удаленности. Этот вопрос сейчас решается законодателями, отметил Артюхов.

Мы будем внедрять новые подходы с крупными центрами, когда снимки и результаты исследований отправляются в центр, чтобы получить второе мнение. Дмитрий Артюхов, губернатор ЯМАО

Следующей задачей глава региона назвал ввод искусственного интеллекта для получения третьего мнения о диагнозе пациента и методах лечения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге роботы обрабатывают 86% телефонных заявок о медпомощи.

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