В Петербурге роботы обрабатывают 86% телефонных заявок о медпомощи

Если бы не применялись современные технологии, то для обработки такого количества звонков понадобилось бы 4200 операторов.

В Петербурге 86% телефонных звонков на медицинскую помощь обрабатывают роботы. В пиковые часы служба "122" принимает одновременно 900 звонков. Если бы не применялись современные технологии, то для обработки такого количества звонков понадобилось бы 4200 операторов. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

В дальнейшем планируется внедрить искусственный интеллект в работу многофункциональных центров и служб жилищно-коммунального хозяйства.

Стало известно, что в Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом.

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