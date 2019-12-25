В Петербурге роботы обрабатывают 86% телефонных заявок о медпомощи

В Петербурге 86% телефонных звонков на медицинскую помощь обрабатывают роботы. В пиковые часы служба "122" принимает одновременно 900 звонков. Если бы не применялись современные технологии, то для обработки такого количества звонков понадобилось бы 4200 операторов. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.
В дальнейшем планируется внедрить искусственный интеллект в работу многофункциональных центров и служб жилищно-коммунального хозяйства.
Стало известно, что в Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.