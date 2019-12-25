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В Петербурге роботы обрабатывают 86% телефонных заявок о медпомощи
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге роботы обрабатывают 86% телефонных заявок о медпомощи

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Если бы не применялись современные технологии, то для обработки такого количества звонков понадобилось бы 4200 операторов.

В Петербурге 86% телефонных звонков на медицинскую помощь обрабатывают роботы. В пиковые часы служба "122" принимает одновременно 900 звонков. Если бы не применялись современные технологии, то для обработки такого количества звонков понадобилось бы 4200 операторов. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

В дальнейшем планируется внедрить искусственный интеллект в работу многофункциональных центров и служб жилищно-коммунального хозяйства.

Стало известно, что в Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом.

Фото: pexels

Теги: медицина робот, телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
adamles
Сегодня 8:35

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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